Kreisläufer Firnhaber fällt für Handball-EM aus

Bitteres Aus für Handball-Nationalspieler Sebastian Firnhaber: Der Kreisläufer von Bundesligist HC Erlangen zog sich am Freitagabend beim 30:29-Erfolg beim TBV Stuttgart nach Angaben seines Klubs einen Kreuzbandriss zu und steht damit auch Bundestrainer Alfred Gislason nicht für die Heim-EM im Januar zur Verfügung. Der HC-Kapitän wird in der kommenden Woche operiert und fällt mehrere Monate aus.

Firnhaber stand im vorläufigen Aufgebot von Gislason und feierte am 6. Januar 2021 sein Debüt im Nationaltrikot. Die Europameisterschaft startet am 10. Januar mit dem Duell gegen die Schweiz vor 50.000 Zuschauern in Düsseldorf.