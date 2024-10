Magdeburg feiert fünften Sieg in Folge

Der in der Champions League schwächelnde deutsche Meister SC Magdeburg mischt in der Handball-Bundesliga weiter in der Spitzengruppe mit. Die Mannschaft von Trainer Bennett Wiegert feierte mit einem souveränen 36:25 (18:15) beim Kellerkind TBV Stuttgart seinen fünften Sieg in Folge. Mit 12:2 Punkten rückte der SCM am THW Kiel vorbei auf Platz drei vor, hat aber ebenso viele Minuspunkte wie Spitzenreiter MT Melsungen (14:2).

Omar Ingi Magnusson war mit sieben Toren bester Werfer beim Sieger, dahinter folgten Magnus Saugstrup (6) und Nationalspieler Philipp Weber (5). Bei den Stuttgartern war Lenny Rubin ebenfalls sieben Mal erfolgreich.

Wieder in der Spur sind die Füchse Berlin. Nach drei knappen Pflichtpielniederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Jaron Siewert bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim mit 38:24 (16:15). Nach der Pause brachte ein 8:0-Lauf die Entscheidung für die Gäste, die in Mathias Gidsel (12 Tore) den überragenden Mann der Partie stellten. Für Bietigheim war es die fünfte Ligapleite in Serie.

Weiter auf dem Weg nach oben ist der TBV Lemgo Lippe. Das 34:31 (17:18) vor ausverkauftem Haus gegen die Rhein-Neckar Löwen war bereits der vierte Sieg in Folge. Lemgo hat nun ebenso wie die Füchse 12:4 Punkte auf dem Konto.