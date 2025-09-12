Melsungen bindet Kapitän Kastening langfristig

Die MT Melsungen setzt langfristig auf Kapitän Timo Kastening. Der deutsche Handball-Nationalspieler hat seinen Vertrag bei den Nordhessen um drei weitere Jahre bis 2029 verlängert, das gab der Bundesligist am Freitag bekannt. Rechtsaußen Kastening (30) spielt seit fünf Jahren für die MT.

"Über Timos Qualitäten auf dem Spielfeld müssen wir nicht sprechen", sagte Sportvorstand Michael Allendorf. Der Routinier sei aber auch darüber hinaus wichtig. "Auch dank Timo ist die Truppe in den zurückliegenden Jahren zu einer Einheit geworden, die sich nicht nur auf der Platte sehr gut versteht."

Kastening war von der TSV Hannover-Burgdorf nach Melsungen gegangen. In der vergangene Saison belegte die MT in der Bundesliga den dritten Platz und qualifizierte sich für die European League.