Melsungen furios wieder Zweiter - Flensburg souverän

Die MT Melsungen ist durch einen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen wieder auf den zweiten Platz der Handball-Bundesliga gesprungen und erneut erster Verfolger der Füchse Berlin. Im späten Samstagabendspiel setzten sich die Hessen vor allem dank des starken Keepers Nebojsa Simic mit 30:23 (16:12) durch.

Nach der ersten Halbzeit führte das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo mit vier Toren. In den zweiten 30 Minuten konnten die Löwen das Spiel noch mal enger gestalten, sie kamen in der 41. Minute bis auf einen Treffer heran. Im Anschluss zog Melsungen allerdings wieder furios davon, die MT steht nun bei 18:4 Punkten.

Ebenfalls am Samstag feierte die SG Flensburg-Handewitt gegen den ThSV Eisenach einen ungefährdeten 35:28 (19:11)-Sieg. Flensburg war über das gesamte Spiel deutlich überlegen und hat durch den Erfolg den vierten Tabellenplatz gefestigt.

Nationalspieler Johannes Golla und Co. stehen nun nach elf Spieltagen bei 16:6 Punkten und haben den vierten Liga-Sieg in Serie eingefahren. In ihrem nächsten Spiel treffen sie auf die Rhein-Neckar Löwen, die nach der Niederlage in Melsungen nur auf Platz sechs liegen. Die Löwen haben wie der SC Magdeburg (3.) aber ein Spiel weniger als die übrigen Top-5-Klubs absolviert. Eisenach ist auf Rang 15 abgerutscht.