Melsungen mit Ausrufezeichen gegen Meister Magdeburg

Spitzenreiter MT Melsungen hat im Topspiel der Handball-Bundesliga (HBL) auch Meister SC Magdeburg das Fürchten gelehrt. In eigener Halle vor 4491 Zuschauern gewann das Team von Roberto Garcia Parrondo mit 31:23 (15:12) und feierte seinen siebten Liga-Sieg in Folge. Mit Melsungen und Magdeburg trafen die einzigen beiden Teams aufeinander, die in der HBL vor der Partie nur zwei Minuspunkte auf dem Konto hatten - das gilt nun nur noch für Melsungen.

Es war ein Spiel der Torhüter und einer stach besonders heraus: MT-Keeper Nebojsa Simic legte im Duell zwischen Tabellenführer und Verfolger eine starke Partie auf das Parkett. "Ich hatte vorab einige Kommentare zum Spiel gelesen, wie zum Beispiel 'Wer ist Melsungen' und 'Magdeburg wird dort richtig aufräumen'", sagte Simic, der mit 20 Paraden zum Matchwinner wurde, bei DYN: "Das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Vor allem nicht vor unserem tollen Publikum."

Mit elf Paraden in den ersten 30 Minuten hielt der Schlussmann die Hälfte aller Bälle, die auf das Melsunger Tor kamen, und war damit maßgeblich an der 15:12-Halbzeitführung beteiligt.

In der zweiten Hälfte baute Melsungen schnell den Vorsprung auf sieben Zähler auf. Die Mannschaft von Bennet Wiegert fand in der Folge kein Mittel gegen die starke Defensive des Überraschungsteams. Am Ende stand für den Meister die zweite Niederlage binnen weniger Tage. Unter der Woche hatte Magdeburg als Titelverteidiger im DHB-Pokal schon im Achtelfinale (28:29 in Kiel) die Segel streichen müssen.

Ebenfalls raus aus dem Pokal ist die TSV Hannover-Burgdorf. Auch Hannover verpasste es, sich für das Aus gegen die SG Flensburg-Handewitt zu rehabilitieren. Der Tabellenzweite kam in der Bundesliga auswärts bei der SG BBM Bietigheim nicht über ein 28:28 (15:15) hinaus.

Besser machte es der TBV Lemgo Lippe: Vor heimischem Publikum betrieb der TBV Wiedergutmachung für die bittere Pokalpleite beim Zweitligisten HSC 2000 Coburg. Beim 31:28 (16:13) gegen die ThSV Eisenach feierte Lemgo den siebten Sieg im zehnten Spiel.