Melsungen nur Remis gegen Erlangen - Kastening verlängert

Die MT Melsungen sucht in der neuen Saison der Handball-Bundesliga weiterhin nach konstanter Form. Der Tabellendritte der vergangenen Spielzeit kam am Freitagabend in eigener Halle gegen den HC Erlangen nicht über ein 32:32 (13:12) hinaus - immerhin war es das zweite Spiel in Folge ohne Niederlage für die verletzungsgeplagte Mannschaft. Am vergangenen Wochenende war der schwer erarbeitete erste Saisonsieg bei der ThSV Eisenach (29:27) nach zuvor zwei Niederlagen gelungen.

Am Freitag hatten die Fans zudem anderen Grund zur Freude: Nationalspieler und Kapitän Timo Kastening band sich bis 2029 an den Klub, die Vertragsverlängerung wurde am Rande der Begegnung verkündet. Erst unter der Woche hatte Melsungen zudem auf die Personalnot reagiert und den Franzosen Sadou Ntanzi sowie den deutschen U21-Nationalspieler Friedrich Schmitt verpflichtet. Ntanzi stand am Freitag bereits auf dem Feld und erzielte drei Tore. Melsungens bester Werfer war der lettische Rückraumspieler Dainis Kristopans mit neun Treffern.