Melsungen: Trainer Parrondo verlängert vorzeitig

Drei Tage nach dem Sprung ins DHB-Pokalfinale hat Handball-Bundesligist MT Melsungen den Vertrag mit Trainer Roberto Garcia Parrondo vorzeitig bis 2027 verlängert. Das gaben die Nordhessen am Dienstag bekannt. Die Melsunger hatten am vergangenen Wochenende beim Final Four in Köln im Halbfinale als Außenseiter die SG Flensburg-Handewitt ausgeschaltet, im Endspiel aber gegen den SC Magdeburg verloren (19:30).

"Wir sehen, dass Parrondos Ideen funktionieren, dass sein System nun erfolgreich ist", sagte MT-Sportvorstand Michael Allendorf über den Spanier, der bislang bis 2025 an den Klub gebunden war. Der 44-Jährige hatte den Posten im September 2021 übernommen. Melsungen, derzeit Fünfter der HBL, sicherte sich in Köln durch seinen Finaleinzug die Teilnahme am Europapokal in der kommenden Saison.