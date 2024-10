Nach Karriereende: Bitter neuer Sportdirektor in Hamburg

Vom Spielfeld an den Schreibtisch: Johannes Bitter bleibt der Bundesliga in neuer Funktion erhalten und arbeitet künftig als Sportdirektor beim HSV Hamburg. Zudem wird der Weltmeister von 2007, der erst am vergangenen Freitag seine aktive Handball-Karriere beendet hat, als Prokurist auf Augenhöhe mit Geschäftsführer Christian Hüneburg die Geschicke des Klubs lenken. Bitter, so hieß es in der Vereinsmitteilung am Mittwoch, verantwortet alle Themen rund um die Profi-Mannschaft, die sportliche Ausrichtung und die Weiterentwicklung im Bereich Sport.

"Es war immer klar, als ich hierhergekommen bin, dass wir uns irgendwann weiterentwickeln und die Verantwortung für den sportlichen Bereich einer Person geben wollen, in diesem Fall mir. Das gab es vorher nicht", sagte Bitter: "Zu einer professionellen Struktur gehört es einfach, dass wir eine Spitze aus Sport- und Finanzen-Kompetenz haben. Christian und ich werden uns sicher gut ergänzen und wir haben schon klar vereinbart, dass wir keine Alleingänge machen."

Bitter, der seit kurzem bereits Vizepräsident der Hamburger ist, mit dem Verein als Spieler 2011 deutscher Meister wurde und 2013 die Champions League gewann, will die Mannschaft sukzessive weiterentwickeln. "Wir haben bei uns Spieler, die wir als Talent bekommen haben und die jetzt in der Welt gefragt sind. Das ist es, was wir bei uns entwickeln wollen. Aber wir wollen auch nicht die nächsten zehn Jahre ein Ausbildungsverein sein, das ist klar", sagte Bitter: "Die Summe, die wir in unseren Kader stecken können, darf gerne steigen in den nächsten Jahren, auch wenn wir weiter versuchen wollen, uns schlau und weitsichtig zu verstärken."