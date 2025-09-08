Nach Stotterstart: Flensburg feiert ersten Saisonsieg

Die SG Flensburg-Handewitt hat nach dem enttäuschenden Saisonstart in der Handball-Bundesliga den ersehnten ersten Sieg gefeiert. Der European-League-Sieger gewann bei Aufsteiger GWD Minden in der Lübbecker Kreissporthalle souverän 40:27 (22:16), in den ersten beiden Partien waren die Flensburger jeweils nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Minden bleibt dagegen weiter sieglos und sortiert sich mit einem Punkt direkt vor den Abstiegsrängen ein.

Entscheidenden Anteil am Erfolg der SG hatte Nationalspieler Marko Grgic. Der 21 Jahre alte Top-Torschütze war mit acht Treffern bester Werfer der Partie. Aber auch Grgics Nationalmannschaftskollege Luca Witzke, der unter Trainer Ales Pajovic in den ersten beiden Partien mit nur rund acht Minuten Spielzeit kaum eine Rolle spielte, trug sich immerhin fünf Mal in die Torschützenliste ein und warb damit für mehr Vertrauen.

Das müsse sich zwischen dem Neuzugang und Trainer "erst aufbauen und ist ein Prozess", hatte Pajovic gegenüber der Schleswig-Holsteinischem Zeitungsverlag zuletzt erklärt.