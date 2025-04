Nach Uscins: Auch Fischer verlängert in Hannover

Handball-Nationalspieler Justus Fischer hat seinen Vertrag beim Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf bis 2027 verlängert. Der 22 Jahre alte Kreisläufer habe sich "trotz mehrerer lukrativer Angebote" für einen Verbleib beim Tabellen-Dritten entschieden, teilte der Verein am Mittwoch mit. Fischer spielt bereits seit seinem 14. Lebensjahr bei den Recken und entwickelte sich dort vom Jugendspieler zur Stammkraft in der Bundesliga.

Bereits im Februar hatte Hannover, das in dieser Saison überraschend um die Meisterschaft spielt, in Fischers Nationalmannschaftskollegen Renars Uscins eine weitere Stütze langfristig gebunden. Fischers Verlängerung sei nun "ein großartiges Zeichen für den gesamten Verein", sagte Hannovers sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen: "Justus ist ein Eckpfeiler der Mannschaft und wird dies mit seiner unermüdlichen Art sowohl in der Abwehr als auch im Angriff weiterhin in Zukunft bei uns sein."

Bereits 114 Erstligaspiele (295 Tore) absolvierte Fischer seit seinem Bundesligadebüt in der Saison 2020/21 für Hannover. Hinzu kommen neun Einsätze (32 Tore) in der European League. Im vergangenen Sommer gewann er mit der Nationalmannschaft in Paris bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille. Zudem war der U21-Weltmeister von 2023 bei der Europameisterschaft 2024 und der Weltmeisterschaft 2025 im Einsatz. Insgesamt kommt Fischer bisher auf 30 Länderspiele.