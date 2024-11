Potsdam verliert auch zehntes Saisonspiel

Der 1. VfL Potsdam muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Handball-Bundesliga warten. Der Aufsteiger verlor auch das zehnte Saisonspiel - am Montagabend gab es ein 18:26 (10:14) bei der HSG Wetzlar. Mit null Punkten liegt das Team aus Brandenburg am Tabellenende, Wetzlar sprang dank des zweiten Erfolgs nacheinander auf Platz 13.

"Wenn wir in der ersten Liga bestehen wollen, dann müssen wir solche Spiele wie hier in Wetzlar knapper gestalten und am Ende für uns entscheiden", sagte VfL-Kapitän Elias Kofler: "Selbstmitleid bringt uns jetzt nicht weiter. Wir müssen uns verbessern und werden im nächsten Spiel wieder alles geben."

Einer der Sieggaranten für Wetzlar war Torhüter Till Klimpke, der 36 Prozent der gegnerischen Würfe abwehrte. Max Günter traf sechsmal für Potsdam, ebenso oft waren Dominik Mappes und Stefan Cavor für Wetzlar erfolgreich.