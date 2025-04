"Tut extrem weh": Füchse nur Remis beim Vorletzten Erlangen

Die Füchse Berlin haben im Titelrennen der Handball-Bundesliga überraschend gepatzt. Drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League kam die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert nicht über ein 31:31 (14:16) beim Vorletzten HC Erlangen hinaus und könnte am 25. Spieltag die Tabellenführung verlieren. Die MT Melsungen, die mit 32:28 (15:14) bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim gewann, zog nach Punkten (beide 40:10) gleich. Die TSV Hannover-Burgdorf (39:9) könnte den Hauptstadtklub am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) mit einem Sieg gegen Frisch Auf Göppingen überholen und die Spitze übernehmen.