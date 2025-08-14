Ravensbergen verletzt: HSG Wetzlar in Torwartnot

Der Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss voraussichtlich die gesamte Saison ohne Torwart Bart Ravensbergen auskommen. Der 32 Jahre alte niederländische Nationaltorwart, der erst im Sommer von Frisch Auf Göppingen verpflichtet worden war, zog sich am vergangenen Dienstag im Training einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zu und muss operiert werden. Der Eingriff soll in den kommenden Tagen erfolgen. Die Ausfallzeit beläuft sich auf rund neun Monate – ein Einsatz in dieser Saison ist damit kaum realistisch.

"Erst einmal tut mir das für Bart persönlich sehr leid", sagte Wetzlars Sportlicher Leiter Jasmin Camdzic. "Er hat sich in den ersten Wochen der Vorbereitung schnell integriert und in den Testspielen sehr gute Leistungen gezeigt. Wir werden ihm jede Unterstützung zukommen lassen, um möglichst schnell wieder fit zu werden. Klar ist aber auch, dass wir uns nach einem Ersatz umsehen müssen – was zu diesem Zeitpunkt der Saison alles andere als leicht ist."

Für Ravensbergen ist es bereits die zweite schwere Knieverletzung innerhalb eines Jahres. Anfang 2024 riss er sich das Kreuzband im rechten Knie. "Ich bin natürlich sehr niedergeschlagen, dass mir diese Verletzung passiert ist", sagte der Keeper. "Ich fühle mich super wohl in der Mannschaft und war guter Dinge, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen. Jetzt bin ich ausgebremst, aber ich verspreche, alles dafür zu tun, so schnell wie möglich zurückzukommen."