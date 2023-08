Rhein-Neckar Löwen: Appelgren und Schefvren verletzt

Anzeige

Der deutsche Handball-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen beklagt in der Saisonvorbereitung zwei Verletzungen. Beim Turnier am Wochenende in Altensteig zog sich Torhüter Mikael Appelgren eine Handverletzung zu, konnte aber dennoch mit ins Trainingslager nach Österreich reisen. Sein schwedischer Landsmann Olle Forsell Schefvert erlitt eine Knieverletzung und wird mehrere Wochen ausfallen. Dies teilten die Löwen am Dienstag mit.