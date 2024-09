Anzeige

Juri Knorr lächelt, mit beiden Händen präsentiert der DHB-Spielmacher ein rotes Trikot mit seinem Namen und der Zahl 2028: Der 24 Jahre alte Knorr verlässt die Bundesliga und wechselt im kommenden Sommer zum dänischen Topklub Aalborg.

Was in der Szene schon lange getuschelt wurde und seit Monaten als offenes Geheimnis galt, wurde am Freitag von dänischer Seite offiziell bestätigt.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, einem Verein wie Aalborg Handball beizutreten, der eine großartige Geschichte hat, der amtierender dänischer Meister und nicht zuletzt einer der Hauptkandidaten für den Champions-League-Titel ist", wird Knorr in der Vereinsmitteilung zitiert.

Der Rückraumspieler, der seit 2021 für die Rhein-Neckar Löwen aufläuft, unterschrieb in Aalborg einen Vertrag bis 2028.

Er habe mit den Trainern und Managern des Vereins sowie mit Spielern gesprochen, sagte Knorr: "Ich habe also ein wirklich gutes Gefühl und freue mich sehr darauf, ab nächsten Sommer ein Teil davon zu sein." In Aalborg wird Knorr auf Maik Machulla treffen, der einstige Meistertrainer der SG Flensburg-Handewitt arbeitet seit Sommer dort.

Man habe, so Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen, "die Vision, der beste Handballverein der Welt zu werden und die Champions League zu gewinnen". Deshalb habe man sich für Knorr entschieden.