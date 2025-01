Schwere Knieverletzung: Zehnder fehlt Magdeburg und Schweiz

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg muss lange auf Manuel Zehnder verzichten. Wie der SCM bekannt gab, zog sich der 25-Jährige beim WM-Vorbereitungsspiel der Schweizer Nationalmannschaft am Freitag gegen Italien (29:31) "einen Riss des Kreuzbands, des Innenbands sowie des Meniskus im linken Knie" zu. Laut Angaben des Klubs wird Zehnder, in der vergangenen Saison Bundesliga-Torschützenkönig und seit diesem Sommer im Trikot der Magdeburger, "mehrere Monate" fehlen.

Für den SCM ist es ein weiterer personeller Rückschlag. Vor Zehnder hatten sich bereits Schlüsselspieler Omar Ingi Magnusson und Kreisläufer Oscar Bergendahl jeweils schwere Verletzungen am Sprunggelenk zugezogen.

"Diese Nachricht ist der nächste schwere Schlag für uns. Für Manuel ist diese schwere Verletzung natürlich tragisch und dramatisch", sagte Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: "Nach den ersten verbindlichen Untersuchungen müssen wir leider von einer derart langen Ausfallzeit ausgehen, dass eine Rückkehr in den Spielbetrieb im Kalenderjahr 2025 fraglich ist. Wir wünschen Manuel jetzt zunächst eine bestmögliche Genesung."

Damit wird Zehnder definitiv bei der Weltmeisterschaft in Kroatien, Norwegen und Dänemark (14. Januar bis 2. Februar) fehlen. In der Vorrundengruppe A ist die Schweiz der zweite Gegner der deutschen Mannschaft, das Duell der Nachbarn steigt am 17. Januar (20.30 Uhr) in Herning. Für den SCM geht es nach der WM-Pause am 8. Februar (20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim THW Kiel weiter.