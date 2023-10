THW Kiel will mit Zusammenhalt den Umschwung schaffen

Anzeige

Handball-Rekordmeister THW Kiel will mit mannschaftlichem Zusammenhalt den Schritt aus der sportlichen Krise schaffen. "Wir dürfen uns jetzt nicht gegenseitig zerfleischen, sondern wir müssen an unsere Stärke glauben und diese auch wieder ausspielen", sagte Hendrik Pekeler, Europameister von 2016, vor dem Nordduell am Sonntag gegen den HSV Hamburg (15.00 Uhr/Bild.tv und Dyn).

Zuletzt war der THW völlig überraschend im Pokal an der HSG Wetzlar gescheitert, es war das früheste Aus des Spitzenklubs in dem Wettbewerb seit 22 Jahren. In der Liga sind die "Zebras" mit bereits drei Niederlagen nach sechs Partien nur Mittelmaß. "Wir müssen da wieder hinkommen, dass wir Kieler als Team zusammenstehen. Wir kommen aus dieser Situation nur gemeinsam wieder heraus", sagte Pekeler dem "ZEBRA-Arenamagazin" des Klubs.

Der HSV hat bereits einen Sieg mehr auf dem Konto als der Nordrivale und fährt selbstbewusst gen Kiel. "Wir wissen, dass da viel Qualität auf uns zukommt", sagte Pekeler.