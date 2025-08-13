Torhüter Hernandez verlässt Magdeburg nach Saisonende

Torhüter Sergey Hernandez wird den Handball-Bundesligisten SC Magdeburg nach der Saison 2025/26 verlassen. Der 30 Jahre alte spanische Nationalspieler habe sich entschieden, seinen Weg ab Sommer 2026 bei einem anderen Klub fortzusetzen, teilte der Champions-League-Sieger am Mittwoch mit.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich die schwere Entscheidung getroffen, ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen", sagte Hernandez. Die Hintergründe für seinen Abschied ließ er offen: "Aus Respekt gegenüber allen Beteiligten werde ich die Gründe und Details zu gegebener Zeit mitteilen. Ich hoffe, ihr könnt diese Entscheidung verstehen und respektieren."

Hernandez war 2023 von Benfica Lissabon nach Magdeburg gewechselt und feierte mit dem SCM zahlreiche Erfolge. In zwei Spielzeiten gewann er den IHF Super Globe, die Deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal und zuletzt auch die Königsklasse.

SCM-Trainer Bennet Wiegert betonte, dass man Hernandez gerne gehalten hätte. "Mit Sergey verlässt uns ein Spieler, der uns über die Zeit immer wieder den Rücken freigehalten hat", sagte Wiegert: "Wir sind ihm überaus dankbar, für alles, was er sportlich, aber vor allem auch menschlich in das Team eingebracht hat."