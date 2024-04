U21-Weltmeister Beneke kehrt zu Füchsen zurück

Anzeige

U21-Weltmeister Max Beneke kehrt zur kommenden Saison zu den Füchsen Berlin zurück. Wie der Spitzenreiter am Dienstag bekannt gab, soll der 20-Jährige ab dem Sommer "fester Bestandteil" des Handball-Bundesligisten werden. Beneke war vor zwei Jahren von den Füchsen zum Kooperationspartner 1. VfL Potsdam in die 2. Liga gewechselt, nun erhält er beim Hauptstadtklub einen Vertrag bis 2027.

"Max ist einer der herausragenden Figuren in der 2. Handball-Bundesliga und hat mit den parallelen Einsätzen in der Bundesliga und im Europapokal bei den Füchsen seine Bedeutung schon unter Beweis gestellt", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der in Potsdam als Trainer agiert: "Er stößt jetzt wieder fest zum Kader der Füchse Berlin, und ich freue mich sehr für ihn und für uns als Verein."

Beneke hatte bereits vor dem Gewinn der U21-WM sein Debüt im Nationalteam von Bundestrainer Alfred Gislason gefeiert, weitere Einsätze kamen bislang noch nicht hinzu. "Ich hatte zwei schöne Jahre beim 1. VfL Potsdam, in denen wir als Team schon sehr viel erreicht haben", sagte der aktuelle Toptorjäger der 2. Liga: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe."