Vor European League: Flensburg siegt in Leipzig

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich kurz vor ihrer internationalen Bewährungsprobe mit einem Erfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach zwei Spielen ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic mit 33:31 (18:16) beim SC DHfK Leipzig durch und kann nun mit Rückenwind in das Viertelfinale der European League starten.

Dort wartet am Dienstag (18.45 Uhr) im Hinspiel GOG Svendborg aus Dänemark auf die SG, die auf nationaler Ebene zuletzt eine Niederlage beim TBV Lemgo Lippe (29:34) sowie ein Unentschieden (39:39) beim ThSV Eisenach hatte hinnehmen müssen. Am Sieg in Leipzig hatte am Donnerstagabend Rückraumspieler Lasse Möller mit 13 Toren als bester Werfer großen Anteil.

Mit 36:16 Punkten hält Flensburg zwar weiter Anschluss an die Spitzengruppe, hat aber einen beträchtlichen Rückstand auf den Tabellenführer Füchse Berlin (42:10). Die Leipziger stecken nach der sechsten Niederlage in Folge weiter in der unteren Tabellenhälfte fest.

Lemgo bestätigte derweil seine aktuelle Top-Form und feierte mit dem 41:29 (20:15) gegen den HSV Hamburg seinen siebten Erfolg im achten Spiel. Der HC Erlangen erkämpfte sich im Tabellenkeller einen wichtigen Punkt. Die Franken kamen in Eisenach auf ein 26:26 (12:13), liegen aber weiter mit 10:42 Punkten auf dem vorletzten Platz. Schlusslicht bleibt der 1. VfL Potsdam, auch wenn die Brandenburger mit einem 32:28 (15:14) gegen die HSG Wetzlar ihren zweiten Saisonsieg holten.