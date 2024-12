Vor WM-Pause: Melsungen behauptet Tabellenführung

Die MT Melsungen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga mit dem siebten Pflichtspielsieg in Serie gefestigt. Die Nordhessen gewannen am Freitagabend souverän mit 29:25 (16:11) bei Frisch Auf Göppingen und gehen mit vier Zählern Vorsprung in die WM-Pause. Für Melsungen (30:4 Punkte) war es der 15. Erfolg im 17. Ligaspiel.

Erste Verfolger von Melsungen sind die Füchse Berlin und Rekordmeister THW Kiel (beide 26:8). Die TSV Hannover-Burgdorf kann am Freitagabend (bei DHfK Leipzig) noch zu dem Duo aufschließen.

Beste Werfer der MT waren mit jeweils fünf Treffern David Mandic und Nationalspieler Timo Kastening, der sich kurz vor dem Start der WM-Vorbereitung mit dem DHB-Team in guter Verfassung präsentierte.

Bis zum 3. Januar bleibt den deutschen Nationalspielern Zeit zum Durchschnaufen, dann versammelt Bundestrainer Alfred Gislason seine Mannschaft in Hamburg um sich. Die WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien beginnt am 14. Januar (bis 2. Februar).