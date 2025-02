Weltmeister Gidsel verlängert bei den Füchsen Berlin

Der dänische Ausnahmehandballer Mathias Gidsel (26) hat bei den Füchsen Berlin einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Wie der Bundesligist am Sonntag vor der Partie gegen den 1. VfL Potsdam bekannt gab, verlängerte der Olympiasieger und dreimalige Weltmeister um ein Jahr. Bei den Sommerspielen in Paris und bei der jüngst beendeten WM war Gidsel jeweils als Torschützenkönig zum besten Spieler des Turniers (MVP) gewählt worden.

"Wir freuen uns sehr, dass der beste Handballer der Welt nun von sich aus alle Spekulationen beendet hat. Im handballerischen Bereich steht keiner so sehr für Erfolg und Entwicklung des Klubs wie Mathias Gidsel", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Gidsel hat mit Berlin in der Bundesliga viel vor, denn noch fehlen dem Linkshänder die ganz großen Titel auf Vereinsebene. "Ich habe großes Vertrauen in dieses Projekt. Ich habe das Gefühl, die Füchse können sich als Verein weiterentwickeln, aber auch ich als Spieler", sagte er: "In den letzten Jahren haben wir ein gutes Niveau gezeigt und sind auf einem guten Weg, die erste deutsche Meisterschaft zu gewinnen."

Der Rückraumspieler war 2022 von GOG Handbold aus Dänemark nach Berlin gekommen. In seiner Premierensaison gewann er mit den Füchsen die European League und wurde 2023 zum Welthandballer gekürt. In der vergangenen Saison stellte Gidsel mit 260 Feldtoren einen Ligarekord auf, in diesem Jahr soll der erste Meistertitel folgen. Vor Beginn der Rückrunde lagen die Füchse vier Punkte hinter Tabellenführer MT Melsungen.

"Mathias Gidsel hat eine immense Bedeutung für den Verein und die Entwicklung der Mannschaft", sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar und fügte hinzu: "Das ist nicht nur ein Versprechen von Mathias, sondern auch eines von uns, den Verein weiterentwickeln zu wollen. Seine Loyalität und sein Engagement für die Füchse beeindrucken mich sehr. Ich freue mich, den Spieler, aber auch den Menschen Mathias Gidsel bei uns zu wissen."