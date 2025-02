Zukünftiger Kieler Pérez de Vargas erleidet Kreuzbandriss

Hiobsbotschaft für die Handballer des FC Barcelona und den THW Kiel: Barca-Torhüter Gonzalo Pérez de Vargas, ab Sommer beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, hat einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und muss operiert werden. Dies teilten die Katalanen am Montag infolge näherer Untersuchungen mit. Pérez de Vargas wird damit monatelang ausfallen und voraussichtlich auch den Kielern zunächst fehlen.

Beim 32:30-Heimsieg im Ligaspiel über Bidasoa Irún am Sonntag war der 34 Jahre alte spanische Nationaltorwart nach einer Parade mit offensichtlich starken Schmerzen im Knie liegen geblieben und anschließend von seinen Mitspielern vom Feld getragen worden. Sein Wechsel nach Kiel steht bereits seit August 2023 fest.

Damit bestätigte sich die Vorahnung von THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi, der sich bereits am Sonntagnachmittag am Rande des Bundesligaspiels bei der HSG Wetzlar (25:27) zu der Verletzung geäußert hatte. "Das ist natürlich eine Schocknachricht, in erster Linie für Gonzalo", sagte Szilágyi am Dyn-Mikrofon: "Es tut mir für ihn unheimlich leid. Unsere Unterstützung hat er." Wie die Kieler auf die bestätigte Diagnose reagieren, war zunächst offen.