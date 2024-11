2016er-Europameister Häfner aus DHB-Team verabschiedet

Er zählte zu den EM-Helden von Krakau, bejubelte Bronze bei den Sommerspielen in Rio und ließ in Frankreich mit Silber eine weitere olympische Medaille folgen: Der ehemalige Handball-Europameister Kai Häfner ist nach einer erfolgreichen Länderspielkarriere offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet worden. Der Linkshänder erhielt nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz (35:26) großen Applaus der 12.721 Fans in der Mannheimer SAP Arena.

"Ich bin unglaublich stolz auf diese Zeit", sagte Häfner am Hallenmikrofon: "Für diese Reise bin ich sehr dankbar."

Der 35-Jährige konzentriert sich seit dieser Saison ausschließlich auf seinen Verein TVB Stuttgart. Häfner war in den vergangenen Jahren eines der Gesichter der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) und nahm an insgesamt vier Europa- und drei Weltmeisterschaften teil. Nach seinem Länderspieldebüt 2010 absolvierte er 153 weitere Partien im DHB-Trikot und erzielte dabei 361 Tore.

Den größten Erfolg in seiner DHB-Laufbahn feierte Häfner vor acht Jahren. 2016 holte er mit dem deutschen Team bei der EM in Polen den bislang letzten Titel der DHB-Männer, im selben Jahr folgte bei Olympia in Rio der Gewinn der Bronzemedaille. Im vergangenen Sommer war Häfner außerdem Teil des deutschen Teams, das bei den Sommerspielen in Paris und Lille die Silbermedaille holte.