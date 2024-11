Althaus wird Managerin der deutschen Handball-Frauen

Die ehemalige Nationalspielerin Anja Althaus wird Managerin der Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Ihre neue Aufgabe übernimmt die ehemalige Weltklasse-Kreisläuferin mit dem Start der Vorbereitung auf die EM 2024 am 18. November in Ismaning bei München. Althaus wird auf Honorarbasis arbeiten. Nach der EM in Österreich (28. November bis 15. Dezember) soll die WM Ende 2025 in Deutschland und den Niederlanden im Mittelpunkt stehen.

"Diese Aufgabe ist eine riesige Ehre", sagte Althaus (42). "In der Nationalmannschaft zu spielen, war für mich immer das Größte. Jetzt wieder für Deutschland und unsere Nationalmannschaft arbeiten zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz und großer Freude. Das möchte ich weitergeben und vermitteln." Althaus spielte 243-mal für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), war WM-Dritte 2007, sie gewann darüber hinaus dreimal die Champions League.

Bundestrainer Markus Gaugisch zeigte sich sehr erfreut über den "Neuzugang". "Anja Althaus lebt vor, was es für Handball auf Top-Niveau braucht", sagte er und betonte: "Dieses Vorbild in Verbindung mit ihrem organisatorischen Talent wird uns einen Push geben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit." Ähnlich äußerte sich auch Sportvorstand Ingo Meckes über Althaus, die zuletzt auch Mazedoniens Männer-Nationalmannschaft unterstützte: "Ihre Erfahrungen in verschiedensten Rollen werden uns helfen."