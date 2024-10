Antl fehlt DHB-Frauen zum Start der EM-Vorbereitung

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch muss zum Auftakt der Vorbereitung auf die Frauen-EM auf Kreisläuferin Lisa Antl verzichten. Die 24-Jährige von Bundesligist Borussia Dortmund fällt verletzungsbedingt für die Lehrgangswoche aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mitteilte. Für Antl rückt Marie Steffen vom VfL Oldenburg positionsgetreu in den Kader von Gaugisch.

Antl hatte bereits die Ligapartie der Dortmunderinnen in Zwickau am Wochenende verpasst, nachdem sie einen Schlag auf das Kinn abgekriegt und anschließend unter Schwindelanfällen litt. Ihr Debüt im Nationalteam könnte somit Steffen geben. Schon am Donnerstag trifft die DHB-Auswahl in der Golden League auf Gastgeber Norwegen (18.15 Uhr), anschließend warten die Niederlande (Samstag, 15.45 Uhr) sowie Dänemark (Sonntag, 15.45 Uhr).