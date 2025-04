BHC kehrt in Handball-Bundesliga zurück

Der Bergische HC hat den sofortigen Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga perfekt gemacht. Das Team aus Solingen und Wuppertal beseitigte am Samstag durch ein 32:27 (18:11) gegen die Eulen Ludwigshafen die letzten rechnerischen Zweifel an der Rückkehr ins Oberhaus, fünf Spieltage vor dem Saisonende kann das Team nicht mehr von den ersten zwei Plätzen verdrängt werden. Möglich wurde der vorzeitige Aufstieg an diesem Wochenende durch die 30:31-Niederlage des Tabellendritten TV Hüttenberg beim TuS N-Lübbecke am Freitag.