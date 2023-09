Bietigheim triumphiert zum fünften Mal im Supercup

Anzeige

Frauen-Handballmeister SG BBM Bietigheim hat zum fünften Mal den Supercup gewonnen. Der klare Favorit und Rekordsieger bezwang die HSG Bensheim/Auerbach in der Neuauflage des DHB-Pokalfinales am Samstag 34:23 (15:14) und sicherte sich in Ludwigsburg zum vierten Mal in Serie den ersten Titel der Spielzeit.

"Wir haben über 60 Minuten Vollgas gegeben, es sah anfangs noch nicht nach einem so deutlichen Sieg aus", sagte Nationalspielerin Xenia Smits bei Eurosport. Beste Werferin für Bietigheim - seit nunmehr 74 Spielen auf nationaler Ebene ohne Niederlage - war Veronika Mala mit sieben Toren. Auf der Gegenseite gelangen der ehemaligen Nationalmannschaftskapitänin Kim Naidzinavicius für die Flames sechs Treffer gegen ihren Ex-Verein.