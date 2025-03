DHB-Frauen auch in Frankreich ohne Filter und Maidhof

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch muss bei der zweiten Partie des Länderspiel-Doppelpacks gegen Frankreich erneut Ausfälle verkraften. Wie schon beim ersten Duell mit dem Olympia-Zweiten am Donnerstag (25:28) stehen Torhüterin Katharina Filter und Rückraumspielerin Julia Maidhof am Samstagabend (18 Uhr/DF1) in Besancon nicht zur Verfügung.