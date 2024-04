DHB-Frauen bei Olympia-Qualifikation mit Grijseels

Anzeige

Deutschlands Handballerinnen können zum Auftakt der Olympia-Qualifikation wieder auf Spielmacherin Alina Grijseels zurückgreifen. Bundestrainer Markus Gaugisch nominierte die Co-Kapitänin beim Auftakt gegen Slowenien am Donnerstag (17.45 Uhr/Sport1 und Dyn) für seinen 16-köpfigen Spieltagskader.

Schlüsselspielerin Grijseels hatte sich in der Vorwoche in der EM-Qualifikation eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Ihr Einsatz stand auf der Kippe.

Deutschland kämpft beim Vierer-Turnier in Neu-Ulm um die erste Olympia-Teilnahme seit 16 Jahren. Zwei Tickets für das olympische Turnier in Paris und Lille werden vergeben. Weitere Gegner sind am Samstag Montenegro sowie am Sonntag Außenseiter Paraguay.