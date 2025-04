DHB-Frauen ohne Duo gegen Dänemark - Grijseels-Einsatz fraglich

Deutschlands Handballerinnen müssen im Länderspiel-Doppelpack gegen Dänemark ohne ein Duo auskommen, der Einsatz von Spielmacherin Alina Grijseels ist dazu fraglich. Die ehemalige Kapitänin kämpft vor den Partien gegen den Vize-Europameister am Mittwoch (20.30 Uhr/DF1) in Hamburg und am Samstag im dänischen Aabenraa mit muskulären Problemen, Kreisläuferin Lisa Antl und Rückraumspielerin Nieke Kühne fallen sicher aus. Gaugisch nominierte Dana Bleckmann und Debütantin Lotta Röpcke nach.

Sein Team erwarte ein Duell mit einem "Schwergewicht", sagte Gaugisch über die zwei Partien gegen den WM-Dritten Dänemark: "Wir werden auf höchstem Level geprüft. Aber ich bin der Meinung, dass nur diese Spiele uns wirklich weiterbringen, weil solche Mannschaften uns Ungenauigkeiten aufzeigen. Der Lerneffekt ist gegen solche Teams viel, viel höher."

Nach ihrer Nichtberücksichtigung im ersten Länderspiel-Lehrgang nach der Europameisterschaft mit den zwei Duellen mit Frankreich (25:28 in Trier und 29:30 in Besançon) ist die ehemalige Kapitänin Emily Bölk wieder mit dabei. "Sie hat heute Morgen einen guten Eindruck gemacht", berichtete Gaugisch nach der ersten Einheit in Hamburg: "Ich bin mir sicher, dass sie jetzt Vollgas weitergehen wird."

Bölk war 2021 unter Gaugischs Vorgänger Henk Groener gemeinsam mit Grijseels zur Kapitänin der DHB-Auswahl ernannt worden. Nach einer detaillierten Analyse des Jahres 2024 mit EM-Platz sieben und dem Olympia-Aus im Viertelfinale war neben Bölk auch Grijseels entmachtet worden, an ihrer Stelle führt Antje Döll das Team in die Heim-Weltmeisterschaft (26. November bis 14. Dezember).