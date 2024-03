DHB-Frauen spielen gegen Ukraine und Israel in Heidelberg

Anzeige

Zwei zusätzliche Heimspiele für die deutschen Handballerinnen: Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch bestreitet ihre ursprünglich auswärts angesetzten Partien der EM-Qualifikation gegen die Ukraine und Israel im eigenen Land. Dies gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag bekannt.

Demnach treten die DHB-Frauen jeweils in Heidelberg am 4. April (19.00 Uhr) gegen die Ukraine sowie am 6. April (17.00) und 7. April (18.00) gegen Israel an. Das Hinspiel gegen die Ukraine hatte das deutsche Team bereits im Oktober 31:24 gewonnen, es folgten am vergangenen Donnerstag und Sonntag zwei deutliche Siege gegen die Slowakei, wodurch das EM-Ticket praktisch gelöst ist.

Auch das Spiel Israels gegen die Slowakei findet am 4. April (16.30) in Heidelberg statt.

Im Anschluss an die EM-Qualifikation spielen die deutschen Handballerinnen in Neu-Ulm um ihr Olympia-Ticket. Dabei geht es gegen Slowenien (11. April/17.45), Montenegro (13. April/14.15) sowie Paraguay (14. April/13.30).