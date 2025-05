DHB: Köster gegen die Türkei erstmals Kapitän

Julian Köster wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am Sonntag (18.00 Uhr/sportschau.de) erstmals als Kapitän aufs Feld führen. Dies gab der Deutsche Handballbund bekannt. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler des VfL Gummersbach vertritt in dem sportlich bedeutungslosen Spiel in Stuttgart den etatmäßigen Spielführer Johannes Golla.

"Es ist ein schönes Gefühl und eine große Ehre. Auch wenn es nur für ein Spiel ist, bedeutet es mir viel, und ich freue mich einfach, unsere Mannschaft in Stuttgart aufs Feld führen zu dürfen", sagte Köster. Das DHB-Team hatte das Ticket für die EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen frühzeitig gelöst.

Kreisläufer Golla hatte am Freitag die Heimreise angetreten, sodass das 16er-Aufgebot für das Spiel gegen die Türkei feststeht: Neben Matthes Langhoff (23/Füchse Berlin) wird auch Kreisläufer Aron Seesing (22) vom Zweitligisten Bergischer HC zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft kommen, erklärte der DHB.

Alle deutschen Spieler am Sonntag sind damit jünger als 30 Jahre, nachdem Torhüter Andreas Wolff (34) nach dem 32:32 in der Schweiz am Donnerstag abgereist ist. Das Durchschnittsalter des 16er-Kaders liegt bei 24,4 Jahren.