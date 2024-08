DHB-Männer: Erster Auftritt nach Olympia in Mannheim

Anzeige

Die deutschen Handballer bestreiten ihr erstes Spiel nach den Olympischen Spielen in Mannheim. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag bekannt gab, wird das EM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz am 7. November in der Heimspielstätte des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ausgetragen. Das erste Auswärtsspiel findet drei Tage später in der türkischen Hauptstadt Ankara statt.

Der Schweizer Nationaltrainer Andy Schmid kehrt damit erstmals nach seinem Karriereende im März wieder zu einem Pflichtspiel nach Mannheim zurück. Der langjährige Spielmacher der Löwen gewann mit den Mannheimern 2016 und 2017 die Meisterschaft sowie 2018 den DHB-Pokal.

Neben der Schweiz und der Türkei ist Österreich in der Qualifikation für die EM in Dänemark, Schweden und Norwegen Gegner der deutschen Mannschaft. Die Duelle mit dem Nachbarn steigen erst Mitte März des kommenden Jahres. Im Mai folgen die Rückspiele in der Schweiz und gegen die Türkei. Die besten beiden Teams jeder der acht Qualifikationsgruppen sowie die besten vier Gruppendritten lösen das EM-Ticket.