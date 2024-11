EM-Generalprobe: DHB-Frauen wollen sich "Rückenwind holen"

Spiel gewinnen, Selbstvertrauen tanken: Deutschlands Handballerinnen gehen mit klaren Zielvorgaben in ihre EM-Generalprobe gegen Außenseiter Österreich. "Wir wollen uns Rückenwind für das Turnier holen", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch am Freitag mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.15 Uhr) im Vorrundenspielort Innsbruck: "Wir fahren nach Österreich und wollen dort die Dinge auf die Platte bringen, die wir im Training erarbeitet haben, und uns noch mehr Sicherheit holen."

Fünf Tage nach dem finalen Test gegen den WM-19. wird es an gleicher Stelle ernst: Dem EM-Auftakt gegen die Ukraine am kommenden Freitag (20.30 Uhr/alle live auf Sportdeutschland.TV) folgen die Vorrundenspiele gegen die Niederlande (1. Dezember/18.30 Uhr) und Island (3. Dezember/20.30 Uhr). Erklärtes Ziel in der Vorrunde ist Platz eins, um mit der bestmöglichen Ausgangssituation in die Hauptrunde zu starten.

Zunächst gilt der Fokus aber dem Match gegen Österreich - dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit elf Jahren. Bei der WM 2013 im serbischen Novi Sad besiegte das DHB-Team den Nachbarn, der sich seit 2008 für keine Europameisterschaft qualifiziert hatte, in der Vorrunde mit 36:15, auch die neun Partien zuvor gewann die DHB-Auswahl. Der bis dato letzte Sieg Österreichs datiert aus dem Jahr 2003. Von 40 Spielen gewann das deutsche Team 30.