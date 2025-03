EM-Qualifikation: Hannings Italiener siegen erneut

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Nationaltrainer Bob Hanning hat mit seinen Italienern die nächsten Punkte in der EM-Qualifikation eingefahren. Die Azzurri besiegten Lettland am Sonntagabend auf Sardinien mit 41:30 (23:12) und unterstrichen damit ihre Ansprüche auf die erste Teilnahme an einer Handball-EM seit 1998. Schon bei Hannings Debüt im neuen Amt hatte Italien am Donnerstag in Lettland zwei Punkte geholt (35:30).

Rechtsaußen Leo Prantner von den Füchsen Berlin kam im Palazzetto dello Sport in Oristano auf vier Tore. Bester Schütze für die Italiener, die bei der Weltmeisterschaft im Januar mit dem erstmaligen Hauptrundeneinzug und Platz 16 ein Ausrufezeichen gesetzt hatten, war Marco Mengon (6). Nach dem Turnier übernahm Hanning, Geschäftsführer der Füchse, von Riccardo Trillini das Amt des Coaches. Für den 57-Jährigen ist es die erste Station als Nationaltrainer.

Die Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar 2026) und die Qualifikation für die WM 2027 in Deutschland sind Hannings erste Ziele. Auf dem Weg zur EM liegen die Italiener mit nun 6:2 Punkten in der Tabelle der Gruppe 4 voll im Soll, die letzten Gegner sind im Mai Spanien und Serbien. Die zwei besten Teams qualifizieren sich sicher für die EM. Zudem sichern die vier besten Dritten der acht Vierergruppen ihre EM-Teilnahme.