Gaugisch vor EM-Härtetest: "Versuchen, nach vorne anzugreifen"

Bundestrainer Markus Gaugisch blickt kurz vor dem Härtetest für die deutschen Handballerinnen bei der Golden League auch schon Richtung EM. "Natürlich wollen wir versuchen, nach vorne anzugreifen", sagte Gaugisch in einer Medienrunde am Dienstag. Der Weg in die Weltspitze sei "steinig" und erfordere "sehr viel Qualität". Trotzdem sei die Zielsetzung weiterhin die Top-4-Nationen "zu attackieren, das treibt uns alle an".

In der Golden League warten nun rund einen Monat vor der Europameisterschaft in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) drei absolute Topteams auf die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Zum Auftakt geht es in Larvik am Donnerstag (18.15 Uhr) gegen Olympiasieger und Gastgeber Norwegen, es folgen die Duelle mit Ex-Weltmeister Niederlande am Samstag (15.45 Uhr) und dem WM-Dritten Dänemark am Sonntag (15.45 Uhr).

"Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Das ist schon mal Grundvoraussetzung", betonte Gaugisch: "Natürlich werden wir auch versuchen, gewisse Dinge dort zu etablieren."