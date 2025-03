Gidsel erneut Welthandballer - Auch Uscins ausgezeichnet

Titel wiederholt, Geschichte geschrieben: Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin ist erneut zum Welthandballer gekürt worden. Der dänische Olympiasieger und Weltmeister setzte sich bei der prestigeträchtigen Wahl für das Jahr 2024 gegen Nationaltorhüter Andreas Wolff (THW Kiel) und Alex Duschebajew (Industria Kielce) durch.

Damit ist Gidsel der erste Handballer, der den Titel des Weltverbands IHF in zwei aufeinanderfolgenden Jahren abräumt. Bei den Frauen sicherte sich Henny Reistad die Auszeichnung ebenfalls zum zweiten Mal nach 2023.

"Es ist verrückt", sagte Gidsel: "Das hätte ich mir nie träumen lassen. Ich bin wirklich glücklich, dass meine Beständigkeit und Entschlossenheit anerkannt wurden. Gleichzeitig ist diese Auszeichnung auch ein Spiegelbild des erstaunlichen Jahres, das sowohl die dänische Nationalmannschaft als auch die Füchse Berlin hinter sich haben, und ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein."

Zweimal hintereinander schaffte es zwar auch sein Landsmann Niklas Landin. Der langjährige Kieler Torhüter gewann die Wahl allerdings in den Jahren 2019 und 2021, nachdem die Wahl 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt hatte. In das Ergebnis floss zu einem Drittel das Ergebnis einer Fan-Abstimmung ein. Darüber hinaus bestimmten ein IHF-Komitee sowie die Nationaltrainer der Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2024 den Sieger. In allen drei Wertungen hatte Gidsel die Nase vorn.

"Die Wahl ist auch in ihrer Deutlichkeit natürlich richtig. Es gibt im Moment keinen Sportler, der in der Komplexität so herausragend ist wie Mathias", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Gidsel habe die "Mentalität, bis zur letzten Sekunde immer alles, was er an Möglichkeiten hat, in die Waagschale zu werfen". Die einzigen deutschen Welthandballer waren Daniel Stephan (1998) und Henning Fritz (2004).

Grund zur Freude hatte am Freitag auch DHB-Nationalspieler Renars Uscins. Der 22 Jahre alte Torjäger der TSV Hannover-Burgdorf wurde als "2024 IHF Young Male World Player of the Year" ausgezeichnet. Uscins erhielt die zum zweiten Mal vergebene Auszeichnung des Weltverbandes auch aufgrund seiner Leistungen bei den Olympischen Spielen, wo er maßgeblich daran beteiligt war, das Deutschland Silber gewann.

"Das ist eine sehr schöne Wertschätzung, die auch über Deutschland hinausgeht", sagte Uscins, der im Februar bereits als Deutschlands Handballer des Jahres geehrt worden war.