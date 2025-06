GWD Minden zurück in der Handball-Bundesliga

GWD Minden ist zurück in der Handball-Bundesliga – der ASV Hamm-Westfalen steigt nach einem Herzschlagfinale im deutschen Unterhaus ab: Am letzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga sind die zwei letzten ausstehenden Entscheidungen auf dramatische Art und Weise gefallen. Minden setzte sich am Samstag mit 31:30 (18:18) beim TuS Ferndorf durch, profitierte aber entscheidend vom gleichzeitigen 29:27-Erfolg der Eulen Ludwigshafen gegen den TV Hüttenberg.