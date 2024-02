Handball: ARD und ZDF zeigen Entscheidungen in Olympia-Quali

Anzeige

Große Bühne für den Kampf um Paris: ARD und ZDF zeigen die Entscheidung in der Olympia-Qualifikation der Handball-Nationalmannschaften von Frauen und Männern live im frei empfangbaren Fernsehen. Dies teilten die öffentlich-rechtlichen Sender am Montag mit. Für die Frauen geht es im April in Neu-Ulm um die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die Männer bestreiten ihr Olympia-Qualifikationsturnier vom 14. bis 17. März in Hannover.

ARD und ZDF übertragen insgesamt vier der sechs deutschen Spiele dieser beiden Turniere live in ihren Hauptprogrammen und in ihren Mediatheken. Die DHB-Männer treffen auf Algerien, Kroatien und Österreich, die Frauen auf Montenegro, Slowenien und Paraguay – zwei der vier Teams qualifizieren sich jeweils für Olympia.

Das Olympia-Qualifikationsturnier der Männer auf einen Blick:

Donnerstag, 14. März:

Deutschland – Algerien (17.45 Uhr)

Kroatien – Österreich

Samstag, 16. März:

Algerien – Österreich

Deutschland – Kroatien (14.30 Uhr/ZDF)

Sonntag, 17. März:

Österreich – Deutschland (14.10 Uhr/ARD)

Kroatien – Algerien

Das Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen auf einen Blick:

Donnerstag, 11. April:

Deutschland – Slowenien (17.45 Uhr)

Montenegro – Paraguay

Samstag, 13. April:

Deutschland – Montenegro (14.15 Uhr/ARD)

Slowenien – Paraguay

Sonntag, 14. April:

Paraguay – Deutschland (13.30 Uhr/ARD)

Montenegro – Slowenien