Handball: Gislason sorgt sich um sein Personal

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sorgt sich auf dem Weg zur Heim-EM im Januar um seine personellen Optionen. "Es sind momentan wirklich viele Spieler, die entweder nur eingeschränkt spielen oder sogar ganz ausgefallen sind", sagte der 64-Jährige im Gespräch mit dem Portal Handball-World. Die Liste sei "aktuell ziemlich lang".

Kaum noch Hoffnungen hat Gislason auf ein rechtzeitiges Comeback des Berliner Linkshänders Fabian Wiede. "Fabi wird nach meinem Kenntnisstand operiert werden und lange ausfallen", sagte der Bundestrainer: "Ich glaube angesichts der Schwere seiner Verletzung nicht, dass er in zwei Monaten wieder spielen kann." Wiede hatte im Spiel der Füchse bei HBW Balingen-Weilstetten am 22. September eine Fraktur am rechten Sprunggelenk erlitten.

Nicht fit sind derzeit auch Kreisläufer Hendrik Pekeler (THW Kiel) und Torhüter Andreas Wolff. Der Keeper steht seinem polnischen Klub Kielce wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht zur Verfügung.