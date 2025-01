Handball: Nationalspielerin Filter wechselt nach Dänemark

Die deutsche Handball-Nationalspielerin Katharina Filter hat einen Vertrag beim dänischen Spitzenverein Team Esbjerg unterschrieben. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird die Torhüterin den französischen Topklub Brest Bretagne zum Ende der Saison verlassen und nach Dänemark wechseln. Dort erhält die 25-Jährige einen Vertrag bis 2027.

"Ich freue mich darauf, wieder in der dänischen Liga zu spielen, wo man nicht erwarten kann, jedes Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, die Mannschaft zu beruhigen, und dann möchte ich mich einfach als Torhüterin weiter entwickeln", sagte Filter, die bereits als 15-Jährige den Schritt nach Dänemark gewagt und dort für ein Jahr das Handball-Internat von Viborg HK besucht hatte.

Beim Buxtehuder SV reifte die Hamburgerin zur festen Größe in der Bundesliga und erhielt die Nominierung in die Nationalmannschaft, für die sie inzwischen 69 Einsätze absolviert hat. In der Saison 2022/23 spielte Filter zudem ein Jahr bei Kobenhavn Handbold, ehe es sie nach Frankreich zog.