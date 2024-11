Handball: Steinert fällt mit Mittelhandbruch aus

Die personell gebeutelten deutschen Handballer müssen beim Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation in der Türkei am Sonntag (15.10 Uhr/ARD) einen weiteren Ausfall verkraften. Linkshänder Christoph Steinert erlitt im Training einen Mittelhandbruch und fällt aus. Damit stehen Bundestrainer Alfred Gislason nur 15 statt 16 Spieler zur Verfügung.

"Es schien erst wie eine Kleinigkeit, aber er hat sich die Mittelhand gebrochen", sagte Gislason vor dem Spiel in der ARD und forderte: "Jetzt müssen die Jungs, die übrig sind, überzeugen."

Der Isländer muss durch den Ausfall in Ankara vor allem seine Abwehr umbauen. Vor Steinert hatten bereits weitere Stammkräfte Gislason abgesagt. So fehlt Spielmacher Juri Knorr wegen einer Verletzung am Daumen der linken Hand. Auch Kapitän Johannes Golla (muskuläre Probleme) und Torwart David Späth sind nicht dabei.

Dennoch geht die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) als klarer Favorit in das letzte Spiel des Jahres, in dem sie im Sommer Olympiasilber in Frankreich gewonnen hatte. In die EM-Qualifikation war Deutschland am Donnerstag mit einem klaren Sieg über die Schweiz (35:26) gestartet. Das Spiel gegen die Türkei soll ein weiterer Schritt zur Endrunde 2026 werden und zudem wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende WM im Januar in Kroatien, Dänemark und Norwegen bringen.