Handball: U21 gewinnt WM-Krimi gegen Serbien

Deutschlands Nachwuchshandballer sind mit einem hart erkämpften Sieg in die U21-WM in Polen gestartet. Die Mannschaft um Trainer Martin Heuberger setzten sich in Kielce gegen Serbien 30:29 (14:12) durch und machten damit einen ersten Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung. Acht Spieler des Siegerteams von 2023 sind wieder mit dabei.