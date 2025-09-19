Handball: Wiederer als EHF-Präsident wiedergewählt

Der Österreicher Michael Wiederer bleibt Präsident der Europäischen Handballföderation (EHF). Wie der Verband am Freitag mitteilte, wurde der 69-Jährige beim Kongress in Andau/Österreich für vier weitere Jahre im Amt bestätigt.

Wiederer führt die EHF seit 2016 und tritt nun seine dritte Amtszeit an. Zuvor war der gebürtige Wiener bereits seit 1992 als Generalsekretär für den Verband tätig. Insgesamt ist er der vierte Präsident in der Geschichte der 1991 in Berlin gegründeten Organisation.

Vor Wiederer stand der Schwede Stefan Holmqvist von 1991 bis 2004 an der Spitze, gefolgt vom Norweger Tor Lian (2004–2012) und dem Franzosen Jean Brihault (2012–2016).