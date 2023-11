Handballer mit Remis im Härtetest gegen Ägypten

Anzeige

Deutschlands Handballer sind mit einem Remis in die EM-Vorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason kam am Freitag gegen Afrikameister Ägypten nicht über ein 31:31 (16:18) hinaus und offenbarte zwei Monate vor dem Start des Heim-Turniers noch Luft nach oben.

Rechtsaußen Timo Kastening und Regisseur Juri Knorr waren in Neu-Ulm mit jeweils sechs Treffern die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), in der Torhüter Andreas Wolff sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte. Am Sonntag (17.15 Uhr/ZDF) steht beim "Tag des Handballs" in München ein weiterer Härtetest gegen die Ägypter auf dem Programm, es ist zugleich das letzte Länderspiel des Jahres.

Bei der EM im kommenden Jahr trifft Deutschland in Gruppe A auf die Schweiz, Nordmazedonien und Olympiasieger Frankreich. Das Eröffnungsspiel gegen die Eidgenossen am 10. Januar wird im Düsseldorfer Fußballstadion vor einer Weltrekordkulisse ausgetragen.