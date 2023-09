Klub-WM: Machbare Aufgaben für Magdeburg und Füchse

Anzeige

Die Handballer des SC Magdeburg und der Füchse Berlin haben bei der Auslosung der "IHF Super Globe" genannten Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien (7. bis 12. November) machbare Vorrundengruppen erwischt. Champions-League-Sieger Magdeburg bekommt es mit dem Heimteam Khaleej und der University of Queensland aus Australien zu tun. Der bislang verlustpunktfreie Tabellenzweite der Bundesliga aus Berlin trifft in Dammam auf Kuwait SC und San Fernando HB aus Argentinien.

Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale. "Die Auslosung gibt uns die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Wie schön es ist, den Titel zu gewinnen, haben wir ja bereits zwei Mal durchlebt", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Die Klub-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1997 ausgetragen und findet seit 2010 jährlich in der arabischen Welt statt. Der SC Magdeburg gewann die vergangenen beiden Ausgaben. Die Füchse, die aufgrund des Erfolgs in der EHF European League in der abgelaufenen Saison eine Wildcard erhalten haben, triumphierten 2015 und 2016 in Doha.