Klub-WM: SCM gewinnt Auftakt deutlich - Weber verletzt

Der SC Magdeburg hat bei der Handball-Klub-WM in Dammam/Saudi-Arabien den ersten Schritt in Richtung Titel-Hattrick gemacht. Der Gewinner des IHF Super Globe von 2021 und 2022 besiegte das Heimteam Khaleej am Dienstag mit 29:20 (15:10). Bester Torschütze in dem Vorrundenspiel war der Magdeburger Matthias Musche mit zehn Toren.

Bitter: Der deutsche Nationalspieler Philipp Weber kam nach einem unbedrängten Wurf falsch auf und musste in der 23. Minute mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

14 Nationalspieler hatte das Team von Trainer Bennet Wiegert in der jüngsten Länderspielpause abgestellt, die Reisestrapazen waren am Dienstag aber nur zu Beginn bemerkbar. Nach zehn Minuten (4:4) zog der SCM an, stellte zur Pause auf 15:10 und erhöhte weiter.

Auch im Vorjahr hatte Titelträger Magdeburg gegen Khaleej (35:29) gewonnen. Der Sieger der Klub-WM 2023 erhält 400.000 US-Dollar Preisgeld.

Am Donnerstag (14.45 Uhr) kann der Champions-League-Sieger mit einem Erfolg gegen den Ozeanien-Meister University of Queensland den Halbfinal-Einzug perfekt machen.