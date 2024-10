Klub-WM: Titelverteidiger Magdeburg wieder im Finale

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg greift bei der Klub-WM nach dem vierten Titel in Serie. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Dienstag im Halbfinale gegen den ägyptischen Gastgeber Al-Ahly mit 28:24 (12:15) durch und zog damit in das Endspiel ein. Dort trifft der SCM am Donnerstag (19.00 Uhr) auf den ungarischen Spitzenklub Telekom Veszprem.