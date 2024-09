Klub-WM: Titelverteidiger SC Magdeburg im Halbfinale

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg steht bei der Klub-WM in Ägypten vorzeitig im Halbfinale. Nach dem lockeren 57:21 gegen den nordamerikanischen Vertreter California Eagles hatte das Team von Trainer Bennet Wiegert am Sonntag in seinem abschließenden zweiten Vorrundenspiel mit Al Khaleej aus Saudi-Arabien beim 35:28 (15:14) mehr Mühe. Durch den zweiten Erfolg ist der Gruppensieg aber perfekt. Im Halbfinale am Dienstagabend (19.00 Uhr) trifft der SCM auf Al-Ahly (Ägypten). In einem möglichen Finale wartet dann der Sieger der Partie FC Barcelona - Telekom Veszprem.